Kayserispor - Göztepe maçının VAR’ı Sarper Barış Saka

Yukatel Kayserispor’un sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Altan yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Faruk Turtay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

Saka’ya, AVAR olarak Emre Malok eşlik edecek.