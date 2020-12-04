Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30’da havayolu ile direk İzmir’e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.Ş-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.