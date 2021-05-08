banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek

Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR’ı Serkan Tokat

Hes Kablo Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Serkan Tokat oldu.

KAYSERİ 08.05.2021, 15:03
Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR’ı Serkan Tokat

Hes Kablo Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Süper Lig’in 40. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Kutluhan Bilgiç. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat’a, AVAR olarak Çağdaş Altay eşlik edecek.
Yorumlar (0)
16°
orta şiddetli yağmur