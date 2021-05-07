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Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 40. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERİ 07.05.2021, 19:33
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 40. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, 39 puanla 17. sırada girdiği Süper Lig’in 40. haftasında yarın Gaziantep FK konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor Tesisleri’nde yaptı. Kayserispor’da Miguel Lopes, Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.
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