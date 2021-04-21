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Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazanamadı.

KAYSERİ 21.04.2021, 14:43
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Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kazanamadı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu maçlarda 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor, son 7 maçında Karagümrük, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 7 maçında 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor’un oynadığı son 7 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3

31.Hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0

32.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

33.Hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1

34.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1

35.Hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0

36.Hafta Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2
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