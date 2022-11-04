Kayserispor galibiyet hesabında

Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 maçta da galip gelemedi. Sarı kırmızılılar, bu sezon 3 puanı almak istiyor

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep’te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor, Pazar günü oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.

Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasında Gaziantep’te oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0