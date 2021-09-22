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Kayserispor-Galatasaray maçının VAR’ı Hakan Ceylan

Yukatel Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

KAYSERİ 22.09.2021, 12:50
Kayserispor-Galatasaray maçının VAR’ı Hakan Ceylan

Yukatel Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Süper Lig’in 6.haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray’ı konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çimen yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Kürşad Filiz eşlik edecek.

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