Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’in 10. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray müsabakasına hakem Arda Kardeşler görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Arda Kardeşler’e bu maçta Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Kadir Sağlam belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak. Arda Kardeşler bu sezon hem Yukatel Kayserispor’un hem de Galatasaray’ın ilk kez bir maçında düdük çalacak.

15 Ekim 2022 Cumartesi günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray müsabakası saat 20.00’de başlayacak.