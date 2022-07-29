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Kayserispor formaları satışa çıktı

Yukatel Kayserispor’un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.

KAYSERİ 29.07.2022, 18:16
Kayserispor formaları satışa çıktı

Yukatel Kayserispor’un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’un yeni sezonda kullanacağı Sarı, Kırmızı ve Siyah formaların fiyatları belli oldu. Kayserispor Store’de satışa sunulan 3 forma da taraftarın ilgi odağı haline geldi. Kayserispor store’da satışa çıkarılan Siyah ve Kırmızı forma 500 TL’den, Sarı forma ise 550 TL’den satışa sunuldu. Farklı ürünlerin de yeraldığı Kayserispor store, özellikle gurbetçilerin büyük ilgisini çekiyor.

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