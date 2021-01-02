Kayserispor, Fırat Aydınus ile 4 kez kaybetti

Hakem Fırat Aydınus’un Kayseri’de yönettiği maçlarda Kayserispor 12 kez kazanıp 4 kez kaybetti.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan hakem Fırat Aydınus, bir kez daha Kadir Has Stadı’na çıkacak. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor’un iç sahada oynadığı müsabakaların 22’sinde düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 12 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı. 4 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı Kırmızılılar bu 22 maçta 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Tecrübeli hakem bu maçlarda Kayserispor’a 43 sarı kart 3 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 35 sarı kart 3 kırmızı kart gösterdi.

Hakem Fırat Aydınus’un Kayseri’de yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

Kayserispor-Erzurumspor 0-2

Kayserispor-Ç.Rizespor 2-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 3-2

Kayserispor-Ankaraspor 2-2

Kayserispor-Ankaraspor 3-1

Kayserispor-Antalyaspor 3-1

Kayserispor-Akhisarspor 1-1

Kayserispor-Manisaspor 2-0

Kayserispor-Gaziantep 1-2

Kayserispor-Manisaspor 1-2

Kayserispor-Trabzonspor 1-0

Kayserispor-Ankaragücü 3-0

Kayserispor-Gaziantep 3-0

Kayserispor-Bursaspor 0-0

Kayserispor-Sivasspor 0-1

Kayserispor-Antalyaspor 4-4

Kayserispor-Bursaspor 2-0

Kayserispor-Trabzonspor 4-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

Kayserispor-Malatyaspor 1-1

Kayserispor-A.Sebatspor 4-1