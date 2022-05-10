Kayserispor finale yükselmek istiyor

Kayserispor, bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Trabzon’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor. Kayserispor’da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor.

Kadir Has stadında oynanacak ve saat 20:30’da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay hakem üçlüsü yönetecek.