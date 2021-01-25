Kayserispor Fenerbahçe maçını Ulusoy yönetecek

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı İzmir Bölgesi hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy, ikinci kez iki takım arasındaki bir maçı yönetecek.

Süper Lig’in 21.haftasında İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un bu maçta yardımcıları ise Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy, bugüne kadar 316 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 1523 kez sahibi ekip 96 kez deplasman takımı kazandı. 68 maçta da beraberlik vardı. bu maçlarda 1475 kez sarı kart gösteren Alper Ulusoy 67 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Alper Ulusoy, Fenerbahçe’nin 11 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı lacivertliler 8 kez kazanıp 1 kez kaybederken 2 kez de berabere kaldı. Alper Ulusoy, Kayserispor’un ise 10 maçında düdük çaldı. Kayserispor, Ulusoy’un yönettiği bu maçlarda 4 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 2 kez de yenildi.

Alper Ulusoy, Kayserispor’un son olarak sahasında 0-0 berabere kaldığı Karagümrük maçını yönetirken Fenerbahçe’nin ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçında düdük çalmıştı.

Alper Ulusoy, 8 Şubat 2019 tarihinde Kayseri’de oynanan ve Kayserispor’un 1-0 kazandığı müsabakayı da yönetmişti. Bu maçta Kayserispor’un tek golünü Artem Kravets atarken sarı lacivertli takımda Roberto Soldado ile Tolgay Arslan kırmızı kart görmüştü.