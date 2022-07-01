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Kayserispor eski yöneticisinin acı günü
Kayserispor eski yöneticisi, iş adamı İsa Gün’ün ağabeyi hayatını kaybetti.
KAYSERİ 01.07.2022, 08:48
Kayserispor eski yöneticisi, iş adamı İsa Gün’ün ağabeyi hayatını kaybetti.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’da yöneticilik yapan iş adamı İsa Gün, ağabeyi Şükrü Gün’ü kaybetti. Yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Şükrü Gün, dün gece yaşama gözlerini kapadı. Şükrü Gün, bugün Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Dilekli köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.