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Kayserispor eski Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah, Galatasaray’a faydalı olur”
HES KABLO KAYSERİSPOR ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBERT PROSİNECKİ, BERNARD MENSAH’IN GALATASARAY’A FAYDALI OLACAĞINI SÖYLEDİ.
KAYSERİ 07.08.2020, 09:36
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Hes Kablo Kayserispor eski Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Bernard Mensah’ın Galatasaray’a faydalı olacağını söyledi.
Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında. Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.
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