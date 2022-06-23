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Kayserispor Erciyes’te çalışacak

Pazar günü yeni sezon çalışmaları için sahaya inecek olan Kayserispor, bayrama kadar Erciyes’te nefes açacak.

KAYSERİ 23.06.2022, 09:26
Kayserispor Erciyes’te çalışacak

Pazar günü yeni sezon çalışmaları için sahaya inecek olan Kayserispor, bayrama kadar Erciyes’te nefes açacak.

Süper Lig’de mücadele verecek olan Kayserispor’da izinler bitiyor. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk antrenmanını Pazar günü gerçekleştirecek. Kadir Has tesislerinde bir araya gelecek olan sarı kırmızılı futbolcular, Pazartesi gününden itibaren Erciyes’e giderek kampa girecek. Bayram’a kadar Erciyes’te nefes açacak olan Kayserispor, sonrasında 3 gün izin yapacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde idman yapacak Kayserispor’da kamp çalışmalarına alt yapıdan 9 futbolcu da katılacak.

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