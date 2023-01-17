Kayserispor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Fraport-Tav Antalyaspor’u 2-0 yenerek eleyen Yukatel Kayserispor’da tur coşkusu hâkim.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor ile karşılaşan ve maçı 2-0 kazanan Yukatel Kayserispor’da çeyrek finale yükselmenin gururu ve sevinci yaşanıyor. Maçın ardından sarı kırmızılı takım, soyunma odasında turu geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Fraport-Tav Antalyaspor’uı Miguel Cardoso ve Ethem Balcı’nın golleri ile 2-0 yenen sarı kırmızlılar çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.