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Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor

Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor’da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 4’lü turnuvada boy gösterecek.

KAYSERİ 14.07.2022, 08:36
Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor

Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor’da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 4’lü turnuvada boy gösterecek.

Süper Lig’de başarılı olmak isteyen Yukatel Kayserispor, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Kadir Has tesislerinde toplanan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışıyor.

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