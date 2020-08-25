Kayserispor Ben’i gönderdi

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra’yı Hollanda’ya transfer etti.

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin Avro bonservis parası kazanacak.

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.