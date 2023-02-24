Kayserispor Başkanı Çamlı: "Çağdaş Atan gibi hocayı başıma taç ederim”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transfer sürecinde kulüp menfaatleri yanında duran Teknik Direktör Çağdaş Atan’a övgüler yağdırdı. Ali Çamlı, "Böylesi hocayı başıma taç ederim" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve Sportif Direktör Murat Duman için övgüler yağdırdı. Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi sürecinde kulüp menfaatleri yanında olan Çağdaş Atan’a methiyeler dizen Başkan Ali Çamlı; "Bizim kulübümüzde gerçekten pırlanta, çok klas, her şeyiyle dört dörtlük bir hoca var. Ekibi var. Bir sportif direktör var. Onur Bulut gittiğinde hiç serzenişte bulunmadı. "Başkanım biz eksildikçe çoğalıyoruz. Hiç moralini bozma" dedi. Ben böyle bir teknik adamı alır tepeme taç ederim. Benim en büyük şansım böyle bir hocayla çalışmak. Çağdaş Atan’a, Murat Duman’a ve pırlanta gibi on kişilik hocanın ekibine teşekkür ediyorum. Helal olsun. İyi ki böyle bir teknik ekipte çalışıyorum. İyi ki onların döneminde başkanlık yapıyorum” yorumu yaptı.