Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’na ödül

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Yılın Ezber Bozan Kadını ödülü aldı.

Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Yılın Ezber Bozan Kadını ödülü aldı. Ticaret dünyasındaki başarılı hayatını futbol yöneticiliğinde de sergileyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Ezber Bozan Kadın Ödülü aldı.

Törende Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü Selen Zorlu Melik’e, Rota Çizen Kadın CEO Ödülü Demet İkiler’e, Parayı Yöneten Kadın Ödülü Biga İşcan Aksaray’a, Anadolu’nun Yükselen Kadın Ödülü Yasemin Açık’a, Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri Özyeğin Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’ne, Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Demet Mutlu’ya, Kadın Dostu Şirket ödülü TEKFEN’e, Kadının Hayatına Değer Katan Proje Ödülüne Ebru Özdemir’e, Teknoloji İle Kadınlar İçin Fark oluşturan Şirket Ödülü Philip Morris Sabancı’ya, Pandemi ve Kadın Özel Ödülü Ece Börü’ye, Jüri Özel Ödülü Murat Özyeğin’e, Kadın Dostu STK Ödülü Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, verilirken Umut Vaadeden Genç Kadın Ödülü ise Esra Serbes’e verildi.