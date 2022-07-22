Kayserispor, Baran’ı profesyonel yaptı

Yukatel Kayserispor Kulübü, genç futbolcu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme yaptı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan genç futbolcu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme yaptı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Altyapı futbolcularımızdan Baran Ali Gezek ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.