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Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Takımımız ligde başarılı olacaktır"

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı Hatayspor yenilgisi sonrasında açıklama, "Defans hatasından yenildik. Ama her şeyin sonu değil. Biz ligde başarılı olacağız" dedi.

KAYSERİ 21.09.2021, 09:15
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Takımımız ligde başarılı olacaktır"

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı Hatayspor yenilgisi sonrasında açıklama, "Defans hatasından yenildik. Ama her şeyin sonu değil. Biz ligde başarılı olacağız" dedi.

Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Hatay deplasmanında bariz defans hatalarının kurbanı olduklarını ifade ederek, "Hatayspor yenilgisi bize nazar boncuğu olsun. Bu yolda yeneceğiz, yenileceğiz. Hatalarımızı göreceğiz. Çocuklarımıza geçmiş olsun. Yenilgiyi hiç bir oyuncu istemez. Carole ve Uğur’un olmaması bizi sıkıntıya itti ama yediğimiz iki golde de bariz defans hatalarımız var. Bunu teknik heyet de gördü. Bu hataları gidermek için çalışılacak" dedi.

Ali Çamlı, "Maçın ilk yarısında golü bulduk. Devamını getirebildik. Ama olmadı. Hatayspor da ligin iyi takımlarından birisi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Takımımız üzerine düşeni yapacaktır. İyi bir takıma sahibiz. Yenildik diye her şeyin sonu değil. Kayserispor ligde başarılı olacak. Ligi iyi noktalarda bitireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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9. Brentford 5 8
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