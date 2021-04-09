banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Kayserispor-Antalyaspor maçını Numanoğlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 34.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

KAYSERİ 09.04.2021, 13:34
3
Kayserispor-Antalyaspor maçını Numanoğlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 34.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 34.haftasında 11 Nisan Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Malok.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu