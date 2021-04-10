banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
Galatasaray büyük yara aldı
Galatasaray büyük yara aldı
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERİ 10.04.2021, 22:21
1
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi’n 34 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport-Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık