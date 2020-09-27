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Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

HES KABLO KAYSERİSPOR LİGİN 4.HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI.

KAYSERİ 27.09.2020, 17:09
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Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Hes Kablo Kayserispor 2 Ekim Cuma günü Ankara’da oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Dün sahasında oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası moralleri bozuk olan Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı tek antrenmanla ligin 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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