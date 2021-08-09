Kayserispor, Altay maçına hazırlanıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 1. haftasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’de 2021 - 2022 sezonu Cuma günü başlıyor. Yeni sezonu İzmir deplasmanında Süper Ligin yeni ekibi Altay ile açacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde sürdürüyor. Cuma gününe kadar hazırlıklarını Kayserispor Kadir Has Tesislerinde sürdürecek olan sarı kırmızılılar son antrenmanın ardından özel uçakla havayolu ile İzmir’e gidecek.

Öte yandan sezona puanla başlamak isteyen Yukatel Kayserispor yeni sezonda umutlu. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İlk hafta deplasmanda oynayacağız. Ligin yeni ekibi karşısında iyi bir futbol oynayıp puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.