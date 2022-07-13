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Kayserispor, Ali Karimi’nin lisansını çıkardı

Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi’nin lisansını çıkardı.

KAYSERİ 13.07.2022, 14:41
Kayserispor, Ali Karimi’nin lisansını çıkardı

Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi’nin lisansını çıkardı.

Süper Lig’de başarılı bir dönem geçirmek isteyen Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi’nin lisansını aktif etti. Geçen sezon başında transfer edilen ancak sakatlığından ötürü lisansı askıya alınan Ali Karimi için FIFA nezrinde yapılan girişimler sonuç verdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın FIFA düzeyinde yaptığı girişimler sonucunda Ali Karimi’nin yeni transfer olmadığı, geçen sezondan beri Kayserispor takımında yeraldığı, sakatlığı sürecinde tedavi gördüğü, bu süreçte ödemelerin zamanında düzenli olarak yapıldığı ispat edildi. Bunun sonucunda FIFA, Kayserispor’a Ali Karimi’nin lisansının çıkarılmasına izin verdi.

Bu gelişme üzerine Kayserispor kulübü, Ali Karimi ile 2023-2024 sezonu sonunda bitecek profesyonel futbolcu sözleşmesini ve gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na göndererek lisans işlemlerini halletti.

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