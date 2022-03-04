Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig’in 28. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor i ile Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hakem Suat Arslanboğa atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Suat Arslanboğa’ya bu maçta Ata Yıldırım ve Selahattin Altay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Gamze Durmuş Pakkan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

07 Mart 2022 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor müsabakası saat 20.00’de başlayacak.