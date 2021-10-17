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Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERİ 17.10.2021, 18:30
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Güney ekibi Aytemiz Alanyaspor’A konuk olacak. Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı-kırmızılılar özel uçakla Kayseri’den ayrılacak. Geride kalan 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, toplam 11 puan topladı.

Yarın Alanya’da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma da Ümit Öztürk düdük çalacak.

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