banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

KAYSERİ 16.06.2022, 12:18
Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

Süper Lig 2021 - 2022 futbol sezonunda 38 haftalık lig maratonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 19 iç saha maçına çıktı. Rakipleri ile Kadir Has’ta oynadığı 19 maçta 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 87 bin 504 taraftara oynadı. Geride kalan sezonun ilk iç saha maçında Adana Demirspor ile karşılaşan ve bu maçta 1.848 biletli taraftara oynayan Kayserispor, son iç saha maçında da Yeni Malatyaspor karşılaştı. Bu maçta da 3 bin 341 biletli seyirci vardı.

Kayserispor, iç saha maçlarında en çok taraftarı Fenerbahçe ile oynadığı maçta topladı. Bu maçta 13 bin 139 taraftar Kadir Has stadında yerini aldı.

Yorumlar (0)
27°
açık