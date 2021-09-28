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Kayserispor 8. sırada yeraldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.

KAYSERİ 28.09.2021, 09:36
Kayserispor 8. sırada yeraldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig’e son yükseldiği 2015-2016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig’de 8.sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi.

Sezona Altay yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılar, sonrasında topladığı puanlar ile 8.sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 8.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor’un geride kalan 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Altay-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Adana DS 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Giresunspor-Kayserispor 1-1

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2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
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3. Erzurumspor 7 15
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5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
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13. İstanbulspor 6 7
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1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
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