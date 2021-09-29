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Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.

KAYSERİ 29.09.2021, 12:02
Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.

Süper Lig’e son yükseldiği 2015-2016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig’de 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi. Kayserispor, son 7 sezonda 2017-2018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alıp 14 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar o sezon 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor’un son 7 sezonda oynadığı ilk 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

2021-2022 (3G-2B-2M-11P)

Altay-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Adana DS 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Giresunspor-Kayserispor 1-1

2020-2021 (2G-5M-6P)

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Erzurumspor 1-3

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 0-1

2019-2020 (3B-4M-3P)

Kayserispor-Alanyaspor 0-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Galatasaray 2-3

Antalyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Denizlispor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 2-1

Göztepe-Kayserispor 4-0

2018-2019 (2G-2B-3M-8P)

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Bursaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Yeni Malatya 0-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

Göztepe-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 0-2

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2017-2018 (4G-2B-1M-14P)

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Ankaraspor 2-2

Sivasspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Bursaspor 3-1

2016-2017 (1G-2B-4M-5P)

Kayserispor-Akhisarspor 0-2

Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Kayserispor-Galatasaray 1-1

Bursaspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Beşiktaş 0-1

2015-2016 (1G-2B-4M-5P)

Ankaraspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 1-1

Mersin İ.Y-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Trabzonspor 0-1

Gaziantepspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 0-1

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0

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