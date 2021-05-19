banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
Erol Çarmıklı hayatını kaybetti
Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Kayserispor 7 kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezonda 7 kırmızı kart gördü.

KAYSERİ 19.05.2021, 09:13
Kayserispor 7 kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezonda 7 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor’da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru iki kez kırmızı kart gördü.

Kayserispor’da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Cristian Sapunaru (Sivasspor-Alanyaspor)

Pedro Henrique (Hatayspor)

Aaron Lennon (Konyaspor)

İlhan Parlak (Fenerbahçe)

Muğdat Çelik (Galatasaray)

Miguel Lopes (Beşiktaş)
Yorumlar (0)
20°
açık