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Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.

KAYSERİ 20.11.2020, 15:54
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Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
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Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.

Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı. Renktaşı ile 2016-2017 sezonunda Kayseri’de oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu.

Geçen sezon sahasında oynadığı müsabakayı 3-2 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 4-1 mağlup olmuştu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
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