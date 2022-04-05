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Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı
Yukatel Kayserispor’un bu sezon geride kalan 31. hafta sonunda 6 maçta rakiplerine gol atamadı.
KAYSERİ 05.04.2022, 09:25
Yukatel Kayserispor’un bu sezon geride kalan 31. hafta sonunda 6 maçta rakiplerine gol atamadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 haftada 6 maçta rakip kaleye gol atamadı. Altay, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol atamayan Kayserispor diğer maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılar gol atamadığı maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Kayserispor’un gol atamadığı maçlar şu şekilde;
1.Hafta Altay 3-0 Kayserispor
10.Hafta Konyaspor 2-0 Kayserispor
14.Hafta Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor
17.Hafta Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
30.Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor
31.Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe