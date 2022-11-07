Kayserispor 5. sıraya yükseldi

Süper Lig’in 13. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 5. sıraya yükseldi.

Süper Lig’in 13. haftasını Gaziantep FK galibiyeti ile kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 5. sıraya çıktı. Ligin 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup eden ve haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılarda keyifler yerinde. Beşiktaş, Trabzonspor ve Konyaspor’un puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet elde eden Yukatel Kayserispor, geride kalan 13 .haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Topladığı 23 puanla 5. sıraya kadar yükselen Kayserispor son 5 sezonun en iyi sezonunu geçiriyor.

Sarı kırmızılılar ligin 14. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor’u konuk edecek.