Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor, Sivasspor ve Altay maçlarını da galip noktaladı. 4 maçta 7 gol atan sarı kırmızılı ekip, kalesinde ise 3 gol gördü.

28 puana erişen Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.