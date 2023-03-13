Kayserispor 35 puanda kaldı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak 35 puanda kaldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor son 2 maçını kaybetti. Önce İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor galibiyeti ile iyi bir ivme kazanan Kayserispor, sonrasında oynadığı Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’ye sahasında 2-1, Antalyaspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor 35 puanla 7. sırada kaldı.