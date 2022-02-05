Kayserispor 34 puana ulaştı

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Hatayspor maçı sonrasında ligdeki puanını 34’e yükseltti.

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve mücadeleyi 4-3 kazanan Yukatel Kayserispor, ligde tekrardan çıkışa geçti. Sahasında bir kez daha kazanan sarı kırmızılılar, ligde 34 puana ulaştı. Hatayspor karşısında İbrahim Akdağ, Carlos Mane, Emrah Başsan ve Uğur Demirok’un golleri ile 3 puanı alan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, müsabaka sonrasında galibiyet sevincini taraftarı ile paylaştı.