Kayserispor 3 maç sonra kazandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mario Gavranovic (2) ve Mame Baba Thiam’in golleri ile rakibini 3-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. 15.haftada Antalyaspor’u yendikten sonra çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor ilk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor’u yenerek galibiyet özlemine son verdi. 19. hafta sonunda 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı kırmızılılar 24 puan topladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek.