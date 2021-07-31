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Kayserispor 3. hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak

Yukatel Kayserispor sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ 31.07.2021, 09:23
Kayserispor 3. hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak
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Yukatel Kayserispor sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar Samsunspor ve Kosova lig şampiyonu Ballkani ile hazırlık maçı oynayan Kayserispor, bugün üçüncü hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak. Sarı Kırmızılı takımda Silviu Lung, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Emre Demir forma giymeyeceği maçta yeni transferler Lionel Carole, Onur Bulut gibi isimler oynayacak.

Bugün İstanbul Nevzat Demir Tesislerinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.
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