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Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, alt yapıdan 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

KAYSERİ 04.07.2021, 15:13
Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, alt yapıdan 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ’de ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi U19 takımında 3 oyuncuyu profesyonel yaptı. Kayserispor teknik heyetinin onayı ile Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı ve Enes Koçoğlu profesyonel sözleşme yaptı.

Bu sezon U19 Ligine gösterdikleri başarılı performanslar ile dikkat çeken 3 genç isim Sarı Kırmızılı takımda 3’er yıllık sözleşme imzalayarak A Takımla birlikte çalışmalara başladılar.
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