Kayserispor 20. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe’ye lig maçlarında deplasmanda 20. kez yenildi.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibine karşı 20. kez boynu bükük sahadan ayrıldı. Fenerbahçe ile İstanbul’da 27 Süper Lig maçına çıkan Yukatel Kayserispor, 4 kez berabere kalırken 3 kez kazanan taraf oldu.

Rakibi ile İstanbul’da oynadığı son 4 lig maçını kazanamayan Yukatel Kayserispor, en farklı yenilgisini 2004/2005 sezonunda 7-0 ile, 1994/1995 sezonunda 8-1 ile almıştı.