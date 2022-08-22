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Kayserispor 2. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

KAYSERİ 22.08.2022, 09:31
Kayserispor 2. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 2-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. İstanbul Fatih Terim Stadında oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha görerek müsabakayı 2-0 yenik noktaladı. Lige 1-0’lık Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ikinci haftada sahasında İstanbulspor’u 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

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