Kayserispor 18 maçta 28 gol attı
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.
Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 18 maçta rakip ağlara 28 gol atabildi. 19 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Miguel Cardoso oldu. Portekizli isim 5 gole imza koyarken, Mario Gavronovic 4 golle ikinci sırada yer aldı. Olivier Kemen, Bernard Mensah, Mame Baba Thiam 3’er gol, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Majid Hosseini 2’şer gol atarken İlhan Parlak, Gökhan Sazdağı, Andrea Bertolacci ve Ali Karimi ise 1’er gol kaydettiler. Yukatel Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı ise şu şekilde:
Miguel Cardoso: 5 gol
Mario Gavranovic: 4 gol
Mame Baba Thiam: 3 gol
Bernard Mensah: 3 gol
Olivier Kemen: 3 gol
Ramazan Civelek: 2 gol
Majid Hosseini: 2 gol
Onur Bulut: 2 gol
Gökhan Sazdağı:1 gol
İlhan Parlak: 1 gol
Ali Karimi: 1 gol
Andrea Bertolacci: 1 gol