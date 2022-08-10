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Kayserispor 15 yabancı futbolcusuna lisans çıkardı

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcusuna lisans çıkardı. TFF’nin yeni kararı ile kulüp hiçbir yabancısının lisansını askıya almayacak.

KAYSERİ 10.08.2022, 08:39
Kayserispor 15 yabancı futbolcusuna lisans çıkardı

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcusuna lisans çıkardı. TFF’nin yeni kararı ile kulüp hiçbir yabancısının lisansını askıya almayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig statüsünde yaptığı değişikliğe istinaden Yukatel Kayserispor Kulübü, kadrosundaki 15 yabancı futbolcusuna lisans çıkaracak ve yeni statü gereği hiçbir oyuncusunun lisansını askıya almayacak. Kayserispor’da Ali Karimi, Andrea Bertolacci, Anthony Uzodimma, Bernard Mensah, Carlos Mane, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Joseph Attamah, Lionel Carole, Majid Hosseini, Mame Thiam, Mario Gavranovic, Miguel Cardoso, Oliver Kemen ve Yaw Ackah’ın lisansları çıktı.

TFF’nin kararına göre Süper Lig kulüpleri, kadroda en fazla 35 futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler, en az 14 Türk futbolcu ve 15 yabancı oyuncu kadrosunda bulundurabilecek. Kadroya 14 yabancı yazabilecek ve en fazla 8 yabancı oyuncuyu ilk 11’de oynatabilecek.

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