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Kayserispor 14. sıraya geriledi
Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
KAYSERİ 22.03.2022, 15:04
Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.
Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.