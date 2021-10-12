Kayserispor 12 puan hedefliyor

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, milli maç arasından sonra oynayacakları müsabakalarda galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Milli maçlar sonrasında önemli müsabakalara çıkacak olan Yukatel Kayserispor’da antrenmanlar sürüyor. Deplasmanda Alanyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe ile, sahasında ise Karagümrük ile karşılaşacakları maçlar için hazırlanan sarı kırmızılı takımda moraller yüksek. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ise takımın son durumundan memnun. 8 haftayı 11 puanla geride bırakan sarı kırmızılı takımın, önümüzdeki haftalarda puan toplamaya devam edeceğini söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Milli ara sonrasında önemli müsabakalara çıkacağız. Bu maçlardan takımımızın galibiyetler alarak ayrılmasını umut ediyoruz. 4 kritik maçtan 12 puan almak istiyoruz. Bu noktada teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.