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Kayserispor 10 kez deplasmana çıkacak

Kayserispor ligin ilk yarısında oynayacağı 19 maçın 10’unu deplasmanda oynayacak.

KAYSERİ 16.07.2021, 10:26
Kayserispor 10 kez deplasmana çıkacak
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Kayserispor ligin ilk yarısında oynayacağı 19 maçın 10’unu deplasmanda oynayacak.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında 9 maçını içeride 10 maçını deplasmanda oynayacak. Kayserispor’un sezona Altay maçı ile başlayacak. Ligin son maçı ise Sivasspor ile oynanacak. Süper Lig 2021-2022 futbol sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde mücadele edecek 20 takımın maç fikstürü belli oldu. 20 takım arasında bulunan Kayserispor, ilk hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacak, ligi de Sivasspor maçı ile noktalayacak. Kayserispor, ligin ilk yarısında 9 kez sahasında 10 kez de deplasmanda mücadele verecek.

Kayserispor, ligin ilk yarısında 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzonspor ile sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacak. Kayserispor’un ilk yarıda deplasmanda oynayacağı maçlar şunlar:

1.Hafta: Altay (D)

3.Hafta: Başakşehir (D)

5.Hafta: Hatay (D)

7.Hafta: Giresunspor (D)

9.Hafta: Alanyaspor (D)

10.Hafta: Konyaspor (D)

12.Hafta: Fenerbahçe (D)

14.Hafta: Rizespor (D)

16.Hafta: Beşiktaş (D)

18.Hafta: Malatyaspor (D)
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