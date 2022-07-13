Kayseri’nin tek ‘e-dönüşüm’ entegratör firması

Erciyes Teknopark’ta hizmet veren ve Kayseri’nin ilk ve tek e-dönüşüm entegratör firması olan Nilvera e-dönüşüm Kurucu Ortağı Hamza Cecikoğlu, “2025-2026 yılına kadar Türkiye’de kağıt belge kalmayacak diyebiliriz” dedi.

Bulunduğu bölgede entegratör olarak hizmet veren tek firma olduklarını söyleyen Hamza Cecikoğlu, “Aslında entegratör firma, dönüşüm ürünlerinin hepsini tek çatı altında toplayan Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan lisans almış yetkilendirilmiş firmalardan biri demektir. Bizim şirketimiz 2008 yılında kurulmuş bir şirket ve Türkiye’de de e-dönüşüm süreci 2009-2010 yıllarında başladı. Elektronik imza, kayıtlı e-posta ile başlayan bu süreçte e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve irsaliye diye de günümüzde de güncel mevzuatlarla gelişen bir sürecin içerisindeyiz. 2009-2010 yılından bu güne kadar da Türkiye’de bu hizmeti veren firmalardan biriyiz. Özellikle merkezimiz Kayseri’de ve buradan bütün Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Uzun yıllar başka entegratör firmaların bayiliğini yaptık ve bu bölgede ciddi bir müşteri portföyümüz oluştu. Artık kendimizin de entegratör lisansına sahip olma ihtiyacı doğunca 3 yıl önce süreci başlattık. Kayseri ve civarında daha doğrusu Ankara’dan doğuya doğru olan bölgeden çıkan ilk entegratör firma olduk. Şu anda Kayseri’de tek entegratör firmasıyız” dedi.

Elektronik ortama zorunlu geçiş yapan kadar gönüllü geçiş yapan firmaların da olduğunu söyleyen Cecikoğlu, “E-dönüşümde aslında mevzuatsal anlamda pek bir değişiklik yok. Kağıt belgelerin dijital hale dönüştürülmesi, kağıt faturanın e-faturaya, kağıt irsaliyenin e-irsaliyeye dönüştürülmesi diyebiliriz. Kısaca kağıttan oluşturulan her belgenin elektronik ortamda karşı tarafa ulaştırılması ve bunun saklanması ile ilgili süreç demektir. Evrakların ulaşım ve saklama maliyetleri çok yüksek ve bunların maliyetlerinin çok yüksek olması, data ve veri kayıplarının olması, bu işin özel entegratörler tarafından yapılabilmesi ve elektronik ortamda saklanabilmesi e-dönüşümü artık mecbur hale getirdi. Devletimiz tarafından kanunlar geliştirilse ve sürekli yeni mevzuatlar yayınlansa da bizim zorunlu geçişlerden ziyade gönüllü olarak tüm e-dönüşüm ürünlerinde gönüllü geçiş en az zorunlu kadar var” ifadelerini kullandı.

“2025-2026 yılına kadar Türkiye’de kağıt belge kalmayacak”

Cecikoğlu, 2025-2026 yılına kadar Türkiye’de kağıt belge kalmayacağını öngördüklerini söyleyerek, “Biz birçok güvenli aşamasından ve sertifikasından geçiyoruz lisans almış firmalar olarak. Gelir İdaresi Başkanlığı bu güvenlik seviyesine ulaşamayan firmalara zaten lisans veremiyor. Yılda en az bir kere güvenlik denetimi geçiriyoruz. Bizim şirket olarak yaptığımız hizmette de birden fazla lokasyonda Felaket Kurtarma Merkezleri dediğimiz yerlerimiz var. Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri gibi birden fazla lokasyonda da bir veriyi aynı anda farklı merkezlerde ve farklı data center içerisinde yedekleyebiliyoruz. Biz her zaman söylüyoruz, e-dönüşüm deyince insanlarda bir ürkme meydana geliyor ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki kağıt faturada yaşadığımız sıkıntıların hiç birini e-dönüşüm ile gönderilen hiçbir belgede yaşamıyoruz. Saklama zorunluluğunuz yok bir kere. Entegratör firma olarak biz bunları saklıyoruz. Karşı tarafın eline ulaştı mı ulaşmadı mı gibi sorunlar da ortadan kalkıyor. Bundan sonraki konjektörde de dünya hızlı bir şekilde dijital dönüşüm içerisine girdi zaten. Bunun geri adımı mümkün değil. Gün geçtikçe de yeni belgelerle, yeni güncel mevzuatlar ortaya çıktıkça da öngörümüz, 2025-2026 yılına kadar Türkiye’de elektronik belge tüm kağıt belgelerin yerini alacak. Türkiye’de kağıt belge kalmayacak diyebiliriz” dedi.